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الخارجية البريطانية: محادثات بريكست ستؤدي إلى «قرار سعيد»
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ‎

الخارجية البريطانية: محادثات بريكست ستؤدي إلى «قرار سعيد»

2017-06-19 12:41:38
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ذكر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن المحادثات حول شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم الإثنين، ستؤدي إلى “قرار سعيد” سيعود بالنفع على الجانبين على المدى الطويل.

وقال جونسون على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: “إن العملية بأكملها ستؤدي إلى قرار سعيد، وأعتقد أنه من الممكن القيام بها مع تحقيق الربح وبشرف للجانبين”.

وأضاف: “أعتقد أن أهم شيء الآن هو أن ننظر إلى الأفق، وأن نرفع أعيننا إلى الأفق، وأن نفكر في المستقبل، وأن نفكر في الشراكة الجديدة، الشراكة العميقة والخاصة التي نرغب في بنائها مع أصدقائنا”.

وأشار جونسون إلى أن اتخاذ مثل هذا النهج للمحادثات، سيكون جيدًا للمملكة المتحدة ولباقي أوروبا على المدى الطويل.

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