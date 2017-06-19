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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الإثيوبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الإثيوبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

2017-06-19 12:36:26
أ ش أ

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح اليوم الاثنين وزير خارجية جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الدكتور وركينيه جيبيهو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الحالية للكويت.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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