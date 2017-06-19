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ظريف: صواريخ إيران تحمي مواطنيها من تنظيم «داعش»
سيرجي لافروف ووزير الخارجية الايراني ظريف

ظريف: صواريخ إيران تحمي مواطنيها من تنظيم «داعش»

2017-06-19 12:35:44
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أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن قدرة إيران الصاروخية تحمي مواطنيها وتقضي على إرهاب تنظيم “داعش”.

وكتب جواد ظريف تغريدة على تويتر قال فيها “قدرة صواريخ إيران تحمي مواطنيها بالدفاع الشرعي عن نفسها، وتؤدي للقضاء على داعش والإرهاب المتطرف في الحرب العالمية المشتركة”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أطلق، مساء أمس الأحد، عدد من الصواريخ البالستية على دير الزور في سوريا، وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن القوات الجوية الإيرانية أطلقت الصواريخ على مقر قيادة تنظيم “داعش”.

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