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سفير السعودية يقيم مأدبة إفطار لإعلاميين مصريين
إفطار في منزل السفير السعودي

سفير السعودية يقيم مأدبة إفطار لإعلاميين مصريين

2017-06-19 12:35:06
خاص محيط

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في منزله، لمجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين المصريين.

وقدم السفير “قطان” التهنئة للإعلاميين المصريين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتبادل السفير الأحاديث الودية والأخوية مع الضيوف الكرام.

إفطار في منزل السفير السعودي

إفطار في منزل السفير السعودي

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