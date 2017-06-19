قال قائد شرطة لندن إن الهجوم على مسجد فينزبري بارك في لندن يحمل كل سمات العمل الإرهابي، مؤكداً أن كل ضحايا الاعتداء على مسجد شمال لندن من المسلمين.

وأضاف قائد شرطة لندن- خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين- أنه تم إلقاء القبض على السائق الذي نفذ عملية دهس المصلين، وسيتم الكشف عليه للتأكد من حالته الصحية، إن كان يعاني من أي مشاكل عقلية.

وأشار إلى أنه تم نشر العديد من عناصر الشرطة في لندن من أجل ضمان سلامة كل الأشخاص، خصوصًا خلال شهر رمضان.

يذكر أن المسلمين في العاصمة البريطانية لندن عاشوا ليلة دامية، إثر قيام سيارة فان، يستقلها 3 شبان بريطانيين بدهس المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن.

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