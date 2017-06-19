الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا والعظمى للقاهرة 342017-06-19 12:30:39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالا غدا الثلاثاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار أقصى الغرب.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 24 34
الإسكندرية 21 28
مطروح 22 27
بورسعيد 23 28
دمياط 23 28
بلطيم 22 29
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
العريش 20 32
نخل 17 35
طابا 19 36
الطور 24 35
مرسى علم 28 38
الغردقة 31 40
شرم الشيخ 30 40
رفح 19 31
كاترين 18 32
سيوة 25 35
المنيا 24 39
الفيوم 24 38
رأس سدر 25 36
أبوسمبل 28 44
وسط الدلتا 24 34
أسيوط 26 40
سوهاج 27 42
الأقصر 25 46
أسوان 28 46
شلاتين 28 36
حلايب 30 34
الوادى الجديد 27 44
قنا 26 45
نويبع 27 38
السلوم 21 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 42
المدينة 30 45
الرياض 28 44
المنامة 33 40
أبوظبى 30 40
الدوحة 34 43
الكويت 32 47
دمشق 12 32
بيروت 23 27
عمان 15 30
القدس 16 27
غزة 22 28
بغداد 26 42
مسقط 30 36
صنعاء 16 30
الخرطوم 29 40
طرابلس 20 27
تونس 21 31
الجزائر 20 27
الرباط 19 28
نواكشوط 25 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 10 22
اسطنبول 17 24
اسلام اباد 24 33
نيودلهى 26 35
جاكرتا 23 32
بكين 22 34
كوالامبور 24 34
طوكيو 19 29
أثينا 18 28
روما 18 32
باريس 21 33
مدريد 22 36
برلين 11 28
لندن 15 28
مونتريال 14 23
موسكو 14 22
نيويورك 19 29
واشنطن 19 31
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