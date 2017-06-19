ارتفعت أسعار النفط بمقدار ضئيل اليوم الإثنين، إلا أنها مازالت عند أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع تباطؤ الطلب على البنزين وزيادة المعروض العالمي نتيجة تعافي إنتاج النفط الليبي وارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل الخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 45.02 دولارا، وصعد سعر برميل خام برنت ثمانية سنتات إلى 47.61 دولارا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ذكرت أنها تستهدف إنتاج مليون برميل يوميا في شهر يوليو القادم، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض جهود منظمة الأوبك الرامية لتقليص الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا وفق الاتفاق المبرم في مايو الماضي، نظرًا لإعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر يونيو الجاري إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى 9.33 مليون برميل يوميًا، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بمقدار 920 ألف برميل بنهاية 2017.