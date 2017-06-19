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الأردن يندد بالحادث الإرهابي قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن
المسلمون واصلوا الصلاة بعد

الأردن يندد بالحادث الإرهابي قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن

2017-06-19 12:21:42
أ ش أ

ندد الأردن بالحادث الإرهابي الذي وقع قرب مسجد بمنطقة فينسبري بارك شمال لندن الليلة الماضية اثناء خروج المصلين من صلاة التراويح وأدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ان هذه الجريمة الارهابية تجسد السلوك الإجرامي للعصابات الإرهابية باستهدافها للمصلين بهدف تكريس الكراهية والحقد بين أتباع الديانات في العالم.

وأكد المومني رفض الاردن للارهاب بجميع أشكاله والذي يهدف منفذوه الى بث الحقد والكراهية وإشاعة الفوضى ، مجددا دعوة الأردن للمجتمع الدولي من أجل تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعرب المومني عن تضامن الحكومة الأردنية مع الحكومة البريطانية وتعاطفها مع أسر الضحايا والمصابين .

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