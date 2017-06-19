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البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر
مؤتمر الحرية والمواطنة ـ الازهر ـ الطيب ـ البابا تواضروس الثاني‎

البابا تواضروس الثاني يهنىء شيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

2017-06-19 12:36:03
أش أ

  استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة اليوم الاثنين قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له.
وقدم البابا تواضروس التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين جميعا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك..متمنيا أن يعيد الله تلك المناسبات على مصر وشعبها بكل خير وأمان.
كما رحب الدكتور الطيب بقداسة البابا في مشيخة الازهر..مثمنا الروح المتميزة بين الجانبين للتعاون لكل ما فيه خير لمصر وشعبها.

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