أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وكذلك دور رعاية المسنين للحصول على منح مقدمة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة ويتم تخصصيها للتقدم بمقترحات لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين وتنفيذ 4 مهام استشارية لإعداد حقائب تدريبية وأدلة جزئية خاصة بتطوير جودة الخدمات بمؤسسات الأيتام والمسنين وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بدعم منظمات المجتمع المدنى من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتأكيدا على الدور المهم لهذا القطاع.

وأضافت وزارة التضامن في بيان اليوم أن العمل بتلك المنح يتضمن عددا من المحاور: الأول، خاص بدعم وبناء قدرات العاملين حيث يعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة والإدارات التفيذية لـ 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 5 محافظات ومقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار للمسنين على مستوى 22 محافظة.

أما المحور الثانى، فهو خاص بتطوير البرامج والأنشطة، حيث يتعلق بتصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والمهنية التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني والتسويق المجتمعي..وفيما يختص بالمحور الثالث والأخير فيتعلق بعمل حقائب تدريبية وأدلة إجرائية في مجال مؤسسات الأيتام والمسنين.

وللراغبين فى مزيد من المعلومات والتقديم للحصول على المنح، يوجد عرض بكافة المعلومات والشروط والمهام المطلوبة على موقع الوزارة: MOSS.GOV.EG.WWW.

