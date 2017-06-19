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احد المدعوات على عزومة السيسي : "اللقاء تم تنظيمه بشكل مفاجئ ولم يكن احد يعلم به من قبل"
حفل افطار السيسي2

احد المدعوات على عزومة السيسي : "اللقاء تم تنظيمه بشكل مفاجئ ولم يكن احد يعلم به من قبل"

2017-06-19 12:16:26
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اكدت ماريان ثروت احد المدعوات على عزومة الرئيس، إنها لم تتوقع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتناول الإفطار معه في استراحته الخاصة، لافته إلى انها كانت سعيد للغاية بهذه الدعوة.

وقالت ماريان ثروت- فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على فضائية “اون لايف” اليوم الاثنين - ، أن الرئيس استقبلهم بنفسه في الاستراحة الخاصة به.

واضافت أن المواطنين تحدثوا مع الرئيس عن مشاكل المحليات والتعليم والأحكام المعطلة، لافتة الى ان هذا اللقاء تم تنظيمه بشكل مفاجئ ولم يكن احد يعلم به من قبل.



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