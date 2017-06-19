 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 12:45 مساءً
روابط سريعة
أحد المدعوين لافطار السيسي : "قولت للريس نفسي أعزمك على بط وحمام لكن للأسف هذا ما أقدر عليه"
حفل افطار السيسي1

أحد المدعوين لافطار السيسي : "قولت للريس نفسي أعزمك على بط وحمام لكن للأسف هذا ما أقدر عليه"

2017-06-19 12:14:41
متابعات

قال محمد سيد خاطر أحد المدعوين على عزومة الرئيس السيسي، أنه لا يزال غير مصدق تناوله الإفطار مع الرئيس على نفس المائدة.

وروى “خاطر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، اليوم الاثنين، تفاصيل الدعوة، حيث قال إنه فوجئ بتليفون من رئاسة الجمهورية صباح أمس تخبره فيه بدعوة على الإفطار مع رئيس الجمهورية، واستأذن من العمل وهو غير مصدق ما سمع.

وتابع: “بعد الدعوة قررت أن أعزم الرئيس السيسي على فول بالصلصة وبطاطس محمرة، مضيفا أنا قولت للريس كان نفسي أعزمك على بط وحمام لكن للأسف هذا ما أقدر عليه فى ظل غلاء الأسعار”.

وأشار إلى أنه عرض على الرئيس مشاكل كل الحرفيين فى المحافظات، والمطالبة بأن يكون لهم تأمين صحى، ومعاشات، مؤكدا أن الرئيس وعد بأن تحل كل مشاكلهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3