أحد المدعوين لافطار السيسي : "قولت للريس نفسي أعزمك على بط وحمام لكن للأسف هذا ما أقدر عليه"

قال محمد سيد خاطر أحد المدعوين على عزومة الرئيس السيسي، أنه لا يزال غير مصدق تناوله الإفطار مع الرئيس على نفس المائدة.

وروى “خاطر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، اليوم الاثنين، تفاصيل الدعوة، حيث قال إنه فوجئ بتليفون من رئاسة الجمهورية صباح أمس تخبره فيه بدعوة على الإفطار مع رئيس الجمهورية، واستأذن من العمل وهو غير مصدق ما سمع.

وتابع: “بعد الدعوة قررت أن أعزم الرئيس السيسي على فول بالصلصة وبطاطس محمرة، مضيفا أنا قولت للريس كان نفسي أعزمك على بط وحمام لكن للأسف هذا ما أقدر عليه فى ظل غلاء الأسعار”.

وأشار إلى أنه عرض على الرئيس مشاكل كل الحرفيين فى المحافظات، والمطالبة بأن يكون لهم تأمين صحى، ومعاشات، مؤكدا أن الرئيس وعد بأن تحل كل مشاكلهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.