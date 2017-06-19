أعربت يمني مصطفي، الطفلة المشاركة في إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، عن سعادتها بهذا الإفطار، مضيفة أنها كانت تتمنى أن تلتقي به وتوجه له كلمة.

وأضافت “مصطفي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع علي فضائية “أكسترا نيوز”، صباح اليوم الاثنين، أنها وجهت له كلمة خلال الإفطار وهي رسالة مضمونها “تحية شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ومنذ اليوم الأول له جعل شغله وشاغله توفير بيئة طيبة ومنظمة للمهمشين من أبناء مصر والخروج بهم من ظلام العشوائية إلي نور التحضر والنظام، وكانت تحيا مصر نقطة نور في تاريخ مصر وفي تاريخنا نحن أبناء حي الأسمرات.. تحية من القلب لنصير البسطاء وحبيب الفقراء، وحامل هموم المصريين، تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت الطفلة المشاركة في إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي انها ذات 14 عام، وتتمني أن تصبح مهندسة.