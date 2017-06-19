أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها تتمنى أن يمنحها الله في ليلة القدر بيت ريفي وحصان ومعزة بيضاء وكلب يعوضها عن غدر البشر.

وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب تغريدة على تويتر قالت فيها: “يا رب بيت ريفي صغير محاط بالبراح الأخضر على شرفاته يُزهر الياسمين ولا تخلو مائدته من الأحبة، وحصان ومعزة بيضاء وكلب يعوضني وفاءه عن غدر البشر”.