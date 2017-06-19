نشر الفنان ظافر العابدين، مجموعة من الصور له بصحبته أسرة مسلسل “حلاوة الدنيا”، وذلك بمناسبة انتهاء آخر يوم تصوير للمسلسل.

وعلق على الصور قائلاً: “أسرة مسلسل “حلاوة الدنيا” تحتفل بانتهاء آخر يوم تصوير.. الروح الحلوة لكل أسرة المسلسل ظهرت على الشاشة.. شكرا لكم على كل ما بذلتموه من مجهود شاق، فخور كوني جزء من فريق عمل حلاوة الدنيا”.

“حلاوة الدينا” بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ سماء عبدالخالق، وإخراج حسين المنباوي.