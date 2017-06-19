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اعتقال 30 شخصا خلال عملية موسعة ضد الذبح غير القانوني في النيجر
الشرطة في النيجر

اعتقال 30 شخصا خلال عملية موسعة ضد الذبح غير القانوني في النيجر

2017-06-19 12:26:21
أ ش أ

اعلنت السلطات في النيجر اعتقال 30 شخصا خلال عملية موسعة ضد الذبح غير الشرعي لمنع خطر استهلاك اللحوم الفاسدة في شهر رمضان المبارك.

وقال “ساني جامبو” المدير الإقليمي لتربية الماشية في نيامي بوزارة الثروة الحيوانية والزراعة - حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1” اليوم الاثنين إنه خلال العمليات ضد الذبح غير القانوني، تم القبض على ثلاثين شخصا ومن المقرر أن يمثلوا قريبا أمام المدعي العام في النيجر حيث سيواجهون عقوبات بالسجن والغرامات.

وأضاف جامبو أن الاعتقالات تأتي في شهر رمضان بالنيجر ذات الأغلبية المسلمة البلد الساحلي ، حيث يفطر الصائمون على وجبة تتكون أساسا من اللحوم حيث تمتلك النيجر نحو 40 مليون رأس ماشية.

يذكر أن هذه العمليات جرت يومي الجمعة والسبت من قبل الشرطة والأطباء البيطريين حتى في المنازل الخاصة في العاصمة واسفرت عن العثور على خمسين جثة من الاغنام والماعز مذبوحة بطريقة غير شرعية.

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