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ولي عهد أبوظبي يزور القاهرة للقاء المسئولين المصريين
السيسي خلال لقائه ولي عهد ابوظبي

ولي عهد أبوظبي يزور القاهرة للقاء المسئولين المصريين

2017-06-19 11:51:39
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كشفت مصادر دبلوماسية، عن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، للقاء القيادة السياسية وكبار المسئولين المصريين.

ويبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين مصر والإمارات، فضلا عن تعزيز التضامن العربي والأزمة القطرية والتشاور حول العلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا وليببا واليمن، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية.

كما بدأت سلطات مطار القاهرة في الاستعداد لاستقبال “محمد بن زايد آل نهيان “.

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