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بالفيديو.. لحظة القبض على أحد منفذي عملية الدهس في لندن
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

بالفيديو.. لحظة القبض على أحد منفذي عملية الدهس في لندن

2017-06-19 11:42:01
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تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يرصد لحظة القبض على أحد منفذي عملية الدهس في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أنه أقدمت سيارة على دهس مصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة التراويح في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك في لندن.

وتسبب الحادث حسب الأنباء الأولية في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 10 آخرين، فيما قامت الشرطة البريطانية الإثنين 19 يونيو، بتطويق مكان الحادث وألقت القبض على منفذ العملية، البالغ من العمر 48 عاما



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