أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أليكسي يرخوف لمنصب سفير روسيا لدى أنقرة، خلفا لأندريه كارلوف الذي اغتيل قبل 6 أشهر.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الاخبارية اليوم الاثنين أن بوتين صادق على التعيين الجديد بعد موافقة مجلس الدوما الروسي على ترشيح يرخوف لهذا المنصب.

يذكر أن يرخوف سبق أن شغل منصب القنصل الروسي في مدينة إسطنبول التركية.

وكان السفير الروسي السابق في تركيا أندريه كارلوف قد لقي مصرعه في 19 ديسمبر الماضي عندما أطلق شرطي تركي النار عليه أثناء افتتاح معرض صور فوتوغرافية في أنقرة.