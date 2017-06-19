قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي اليوم الاثنين ان لقاءه مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تناول متابعة الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من بطاقات التموين، بحضور وزير الانتاج الحربي، مشيرا الى موافقة رئيس الوزراء على مد فترة تحديث بطاقات التموين حتى 15 يوليو القادم.

واعلن وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن اجتماعه مع رئيس الوزراء شهد استعراض عدد بطاقات التموين التي تم تحديثها مشيرا الي ان الحكومة نجحت في تحديث بيانات 11.5 مليون بطاقة تموينية من اجمالي 19 مليون بطاقة كانت تستفيد من دعم السلع التموينية.

واضاف ان تسعة ملايين مواطن مسجل في بطاقات التموين كانت اسماؤهم صحيحة ولكن الرقم القومي لديهم كانت به اخطاء اما العشرة ملايين المتبقية فكان لابد من تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.

وقال وزير التموين ان فترة التحديث المعلنة تنتهي في 30 يونيو الجاري، مشيرا الى انه نظرا الى وجود فترة اجازات تمتد لنحو اسبوع بسبب عيد الفطر المبارك، تم الاقتراح على رئيس الوزراء مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يوليو القادم، مضيفا أن بعض المحافظات بدأت عملية تحديث البيانات متاخرة مثل الاسكندرية ومرسى مطروح.

وأضاف ان بعض المواطنين في بعض المحافظات لا زالوا يكملون عملية استكمال البيانات في مكاتب التموين، مشددا على الرغبة في ان تكون كافة بيانات المستفيدين سليمة حتى يمكن وصول الدعم لمستحقيه.

وقال الدكتور علي مصيلحي ان اللقاء تناول ايضا الاستعدادات لعيد الفطر المبارك ومتابعة الارصدة الاستراتيجية اثناء شهر رمضان المبارك، مشددا على توافر الارصدة في كافة السلع من الارز والزيت والسكر، اصافة الى اللحوم والدواجن، بجانب رقابة الاسواق.