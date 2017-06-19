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السعودية تؤكد تضامنها مع مصر والبحرين في مواجهة الإرهاب
انفجارة عبوة ناسفة يستهدف سيارة امن مركزي ـ المعادي ـ البساتين

السعودية تؤكد تضامنها مع مصر والبحرين في مواجهة الإرهاب

2017-06-19 11:31:32
ا ش ا

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم /الإثنين/ عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية /واس/- تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الشقيقتين مصر والبحرين، ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن تعازى المملكة لحكومة وشعب الدول الشقيقة، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

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