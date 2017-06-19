السعودية تؤكد تضامنها مع مصر والبحرين في مواجهة الإرهاب

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم /الإثنين/ عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية /واس/- تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الشقيقتين مصر والبحرين، ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن تعازى المملكة لحكومة وشعب الدول الشقيقة، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.