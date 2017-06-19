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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة
زوارق إسرائيلية

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة

2017-06-19 11:28:09
أ ش أ

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل وسط قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه القوارب بعرض بحر مدينة الزهراء، مستهدفة الصيادين بينما كانوا يمارسون مهنتهم، ما أجبرهم على المغادرة خوفا على حياتهم، دون وقوع إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال اختراق تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، وسلطات الاحتلال بعد عدوان صيف 2014، باستهدافه شبه اليومي للمزارعين والصيادين.

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