أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أنها تلقت حنى الآن 28 موافقة من سيدات مصر النابهات والخبيرات فى أهم المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والأكاديمية في المهجر على المشاركة في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2-3 يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الهجرة في تصريح اليوم (الاثنين) إن العدد مرشح للزيادة بقوة بعد لامست التسابق بين نابهات مصر في الخارج على المشاركة في المؤتمر وتقديم خدماتهن لمصر.

وأشارت إلى إن فكرة تخصيص المؤتمر للنابهات من المصريات في الخارج مستوحاة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية، والمبادرة الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس في احتفالات مصر بالأمهات المثاليات في مارس الماضى.

وأعربت نبيلة مكرم، عن ثقتها الكبيرة في أن يحقق مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” إيجاد صيغة للتواصل بين نابهات مصر في الخارج والعقول المتفتحة في الداخل لخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة “مصر 2030”، والاستفادة من نجاحات المرأة المصرية في الخارج التى أثبتت جدارتها في أهم وأكبر المؤسسات العلمية والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية في عدد كبير من بلاد المهجر، وتوظيف خبراتهن في وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكلات الوطن وقضاياه الملحة.

من جانبها ، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر يسهم بدرجة كبيرة في تعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية بالخارج في تنمية الداخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها النابهات المصريات في دول المهجر في جميع المجالات، فضلا عن تعريف الداخل في مصر بحجم تلك النجاحات وإبراز دورهن وجعلهن نماذج يمكن أن تحتذى بها الأجيال الجديدة من الشابات والشباب.