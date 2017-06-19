قابيل: تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة2017-06-19 11:30:56
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تنمية قطاع انتاج التمور فى مصر يأتى علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية . مشيرا الى ان تنمية هذا القطاع الحيوى تسهم فى زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالاسواق الخارجية وتحسين مستويات المعيشة للالاف من محدودى الدخل العاملين بهذا القطاع والمنتشر بعدد كبير من محافظات وأقاليم الجمهورية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وعدد من السفارات الاجنبية وشركاء التنمية وهيئات التعاون الأمريكي والألماني والأيطالي بالاضافة الى عدد من المشروعات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجمعية تمور مصر بالاضافة الى ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع التمور بمصر كأحد القطاعات التصديرية الواعدة .
وقد تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط عمل استراتيجية تطوير قطاع التمور، واستعراض اهدافها وخطط العمل الموضوعة للنهوض بالقطاع والمشروعات الجاري تنفيذها واسهامات الاطراف المشاركة في دعم خطة تطوير القطاع لتحقيق اهداف الاستراتيجية والمتمثلة فى تحسين جودة التمور وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية من التمور وفتح الاسواق الجديدة.
وأشار قابيل إلى ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتطوير قطاع التمور فى مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالميا وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع انشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الاسواق الجديدة بالاضافة الى تنظيم مهرجان التمور المصرية السنوي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان جهود الوزارة وأجهزتها المختلفة اسفرت عن زيادة صادرات التمور المصرية خلال العام الماضي بنسبة ٨℅ وخفض الواردات من التمور المصنعة بنسبة ٥٥℅.
وقال الوزير ان اللقاء تناول الخطة المستقبلية لتأهيل وتحديث مصانع التمور القائمة وانشاء نماذج لمراكز تجميع وحفظ التمور ببعض مناطق الانتاج، واستقدام الخبراء لنقل التكنولوجيا الحديثة علي مدار سلسلتي الامداد والقيمة للتمور بمصر.
بدوره، استعرض محمد الانصارى ممثل منظمة الاغذية والزراعة نتائج المشروع الممول بمعرفة المنظمة لتطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور كأحد مشروعات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التجارة والصناعة والجاري تنفيذه حاليا بواحة سيوة بمحافظة مطروح وواحتى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد والواحات البحرية بمحافظة الجيزة.
وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ان المجلس يقوم حاليا بالتنسيق بين كافة الاطراف المعنية لمتابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية وتنسيق اسهامات كافة الجهات المعنية للنهوض بقطاع نخيل التمر.
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