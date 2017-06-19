أفاد مصدر ميداني، اليوم الإثنين، أن الجيش السوري استعاد ناحية الرصافة الأثرية بالريف الجنوبي لمحافظة الرقة شمالي سوريا بعد اشتباكات مع مسلحي “داعش”.

ولفت المصدر إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الجيش السوري من الإسناد الجوي الروسي والسوري المكثف الذي رافق عملية اقتحام الرصافة، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وذكر أن الجيش يقوم حاليا بعمليات تمشيط للرصافة لتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات.

وتعد الرصافة التي تسمى باليونانية “سرجيوبوليس”، لؤلؤة بادية الشام في سوريا، وتقع الرصافة على بعد 30 كيلومترًا من مدينة الرقة في شمال سورية على نهر الفرات، وكان لها تاريخ وحضارة عريقة عبر العصور.

وذكرت الرصافة في المدونات القديمة ومنها الآشورية، وتنازع عليها اليونان والرومان والفرس، وذكرت في سفر (إشعيا 37.12) وسنحاريب وفي الكتابات اليونانية، وأضحت لها قلاع منيعة تحميها من غزوات الساسانيين قبل أن تصبح من المدن التابعة لمملكة (تدمر) وسط سوريا، التي امتدّت من شمال أفريقيا غربا إلى الخليج شرقًا.