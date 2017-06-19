أظهرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الأصول الثابتة حيث بلغت 286.1 مليار جنيه عام 2015 مقابل 249.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة 14.8٪، مشيرا إلى تركز هذه الزيادة في قطاع التعـدين واستغلال المحاجر وخاصة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي وقطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعـة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى .

وأوضح الإحصاء - اليـوم الاثنين فى “النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم عام 2015 ” - أن قيمة رأس المال المدفوع بلغت 104.7 مليار جنيه عام 2015 مقابل 99.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبـة زيادة 5.8٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصالات .

وأضاف أن قيمة الفائض الموزع بلغت خلال الفترة المذكورة 11.1 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 6.6٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة الأجهزة الكهربائية .

ولفت إلى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 35.6 مليار جنيه خلال عام 2015 مقابل 35.4 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة 0٫7٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الإنشاءات وخاصة نشاط تشييد البنايات وقطاع أنشطة العقارات والتأجير.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المالي سجلت 61.5 مليار جنيه عام 2015 مقابل 56.4 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة 9.0٪ تركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط الفلزات القاعدية وكذلك قطاع أنشطة الاتصالات والمعلومات وخاصة نشاط الاتصالات .