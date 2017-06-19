ذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد أقروا اليوم الإثنين في لوكسمبورج، تمديد التدابير التقييدية ضد القرم حتى 23 يونيو 2018”، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة العقوبات في 23 يونيو من عام 2017.

يذكر أن علاقات روسيا والغرب تدهورت بسبب الأزمة في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية انتقلت في أواخر يوليو 2014، من سياسة فرض العقوبات الدقيقة ضد بعض الأفراد والشركات إلى سياسة فرض القيود ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

وردا على ذلك، أوقفت روسيا في شهر أغسطس من عام 2014، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدَّها.

وكانت سلطات روسيا أعلنت مرارا أن التحدث مع موسكو بلغة العقوبات أمر غير مقبول وغير مثمر.