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اليوم.. محاكمة ميريهان حسين
ميريهان حسين

اليوم.. محاكمة ميريهان حسين

2017-06-19 10:41:01

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح الهرم المنعقدة برئاسة المستشار علاء سليم ثالث جلسات محاكمة الفنانة ميرهان حسين وضابطى قسم شرطة الهرم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كمين الهرم”.
كانت النيابة العامة قد أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان حسين وسبها وقذفها.
شملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم “م.ت” و”إ.ب”، فضلًا عن أقوال السجينات اللائي احتجزن مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلًا عن فيديو الواقعة الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية.
وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميرهان حسين، عدم وجود آثار لـ”هتك عرض”، بينما أكد وجود بعض الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

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