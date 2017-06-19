سفير مصر بالجزائر: لقاء الزمالك واتحاد العاصمة سيكون "أخويا" يليق بعلاقات البلدين2017-06-19 10:50:16
اكد سفير مصر بالجزائر عمر أبو عيش أن هناك تعاونا كاملا من قبل السلطات الجزائرية من أجل اخراج مباراة “الزمالك” و”اتحاد العاصمة” الجزائري في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل يليق بعلاقة البلدين الشقيقين .
وقال أبو عيش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن طاقم السفارة بأكمله مجند من أجل أن تحصل بعثة نادى الزمالك على الرعاية الكاملة ، كما أن السفارة على تواصل دائم بالسلطات الجزائرية لتذليل أي عقبات تواجه الفريق الأبيض ، مشيرا إلى أن لقاء الفريقين سيكون “أخويا”.
وأضاف أن علاقات مصر والجزائر عميقة وراسخة ومتجذرة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهتز أو تتأثر بمباراة كرة قدم أيا كانت نتيجتها ، مشددا على أن أهم ما يميز الرياضة بصفة عامة هو روحها الطيبة التي تتقبل النتائج بنفس راضية مطمئنة.
وأشاد السفير المصري بحسن الاستقبال الذي لقيته بعثة نادي الزمالك من قبل أشقائهم الجزائريين.
وأشار إلى أن بعثة اتحاد نادي العاصمة قد لقيت معاملة مميزة بروح طيبة من قبل نادي الزمالك في مصر في المبارة الماضية وأن هذه الروح الطيبة هي المتأصلة في الفريقين.
وكان السفير عمر أبو عيش قد أقام مأدبة افطار على شرف بعثة نادي الزمالك مساء أمس الأحد الأمر الذي ثمنه أعضاء البعثة ، فيما منح مسئولو النادي درع وتيشيرت الفريق إلى السفير أبو عيش، بعد تناول الإفطار في منزله.
ويستعد نادى الزمالك لمباراة اتحاد العاصمة بطل الجزائر المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.ووصلت بعثة النادي أمس الأحد بعدما قرر الجهاز الفنى السفر قبل موعد المباراة بـ3 أيام حيث اعتاد الفريق الأبيض السفر مبكرا فى المباريات الأفريقية للتعود على الأجواء هناك بعيدا عن القاهرة ، فيما قرر مجلس الزمالك تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى برئاسة البعثة البيضاء فى الجزائر للقاء اتحاد العاصمة.
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