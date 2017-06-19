اكد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداد اللاعبين للقاء فريق نادي “اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي المقرر بعد غد الأربعاء .

وقال شيكابالا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الاثنين - إن اللاعبين متحمسون لهذا اللقاء المهم وعازمون على تحقيق الفوز لاسيما وأنهم يتميزون بروح معنوية عالية.

وأضاف :”معنويات اللاعبين وحالتهم النفسية في وضع ممتاز وكلهم متحفزون لتقديم مباراة كبيرة” ، مشيرا إلى أن الفريق يمر حاليا باحسن حالاته الفنية والبدنية والنفسية وهذا ما ترك اثرا طيبا على نفوس اللاعبين والجميع عازم على تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة.

من جانبه ، قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن فريقنا يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين والطاقات الشبابية المبدعة وان لاعبي الفريق كلهم ثقة كبيرة بأنفسهم في تقديم الاداء المتميز.

وأضاف زادة - في تصريح لـ”أ ش أ” :”فريقنا مصر على الفوز لأن كل الأمور الفنية والادارية على ما يرام ، والجميع على قدر المسئولية” ، معربا عن أمله في أن يفوز الفريق ليظل محتفظا بصدرارة مجموعته.

وأشاد زادة بالسفير المصري عمر أبوعيش الذي كان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار هوارى بومدين الدولى فى الجزائر ، مثمنا أيضا ما بذلته السلطات الجزائرية وحرصها على سلامة لاعبى الفريق المصري منذ وصولهم وتأمين حافلتهم.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى مطار هوارى بومدين الدولى عصر أمس الأحد استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائرى، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، المقررة الأربعاء المقبل على أرض ملعب استاد 5 يوليو ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 5 نقاط.. في حين يحتل اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 4 نقاط .