شيكابالا: مستعدون للقاء "اتحاد العاصمة" الجزائري وعازمون على تحقيق الفوز2017-06-19 10:28:50
اكد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداد اللاعبين للقاء فريق نادي “اتحاد العاصمة” الجزائري في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي المقرر بعد غد الأربعاء .
وقال شيكابالا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الاثنين - إن اللاعبين متحمسون لهذا اللقاء المهم وعازمون على تحقيق الفوز لاسيما وأنهم يتميزون بروح معنوية عالية.
وأضاف :”معنويات اللاعبين وحالتهم النفسية في وضع ممتاز وكلهم متحفزون لتقديم مباراة كبيرة” ، مشيرا إلى أن الفريق يمر حاليا باحسن حالاته الفنية والبدنية والنفسية وهذا ما ترك اثرا طيبا على نفوس اللاعبين والجميع عازم على تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة.
من جانبه ، قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن فريقنا يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين والطاقات الشبابية المبدعة وان لاعبي الفريق كلهم ثقة كبيرة بأنفسهم في تقديم الاداء المتميز.
وأضاف زادة - في تصريح لـ”أ ش أ” :”فريقنا مصر على الفوز لأن كل الأمور الفنية والادارية على ما يرام ، والجميع على قدر المسئولية” ، معربا عن أمله في أن يفوز الفريق ليظل محتفظا بصدرارة مجموعته.
وأشاد زادة بالسفير المصري عمر أبوعيش الذي كان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار هوارى بومدين الدولى فى الجزائر ، مثمنا أيضا ما بذلته السلطات الجزائرية وحرصها على سلامة لاعبى الفريق المصري منذ وصولهم وتأمين حافلتهم.
ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى مطار هوارى بومدين الدولى عصر أمس الأحد استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائرى، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، المقررة الأربعاء المقبل على أرض ملعب استاد 5 يوليو ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 5 نقاط.. في حين يحتل اتحاد العاصمة المركز الثاني برصيد 4 نقاط .
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
البدينات أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية
كشف بحث جديد أن أطفال النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة عند الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية. وذكرت الدراسة التي أجريت على أكثر من مليون طفل أن العيوب ...Sat, 17 Jun 2017 12:33:45 GMT
-
تجنبها.. 3 ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال الشبكات الاجتماعية تثير الكثير من الجدل بين المستخدمين نظراً للواقع الذي وصلنا له هذه الأيام، فبعد أن كانت هذه الشبكات تُمثل وسيلة رائعة للتواصل مع الأهل ...Mon, 19 Jun 2017 02:46:41 GMT
-
"حصان يدخل حانة" تحصد جائزة "بوكر" العالمية
فاز الكاتب ديفيد غروسمان بجائزة مان بوكر العالمية، عن روايته “حصان يدخل حانة” التي تمنح إلى أفضل عمل روائي مترجم إلى الإنجليزية، وتُمنح مناصفة بين المؤلف ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:20 GMT
-
"كتاب الإمارات" يستبعد قطر من ملتقى الإبداع الخليجي
حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر وذلك في أحدث تطور للمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول ...Mon, 19 Jun 2017 00:08:23 GMT
-
السيسي رئيسا لمجلس أمناء "المتحف الكبير"
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم ...Mon, 19 Jun 2017 00:25:01 GMT