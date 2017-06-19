حددت دار الافتاء عدة علامات لليلة القدر تتمثل فى “سكون في النفس، وصفاء السماء، وعدم نزول النيازك والشهب”.

أما عن موعدها، فأوضحت الدار على موقعها الرسمى، أنه المعتبر شرعاً وقدراً اختلاف المطالع بما يعني اختلاف بدايات الشهور العربية، وهو أن ليلة القدر قد تكون فى بلد ما يوم 23 رمضان وعندنا فى مصر 22 رمضان مثلاً.

وأضافت أنه لأهل كل مطلع ليلة للقدر مختصة بهم يشاركهم غيرهم فى جزء منها وتنتهى عند طلوع الفجر عندهم، وقد تستمر عند أهل مطلع آخر حتى طلوع الفجرعندهم.

يذكر أن العلماء قالوا إن أقصى مدار للشمس هو أربع وعشرون ساعة، فربما استمرت ليلة القدر فى الأرض كلها أربعاً وعشرين ساعة، ليس لأهل كل مطلع إلا قدر الليل عندهم.