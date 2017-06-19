أكد السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، أن بلاده تدعم الكويت في جهودها للحوار مع كافة الأطراف بشأن الأزمة القطرية، وتدعو قطر لتأخذ موقفًا يبدد مخاوف جيرانها وأن تكون على محمل الجد.

وقال جون كاسن في تصريحات صحفية، إنه يجب على قطر أن تعمل على مواجهة الجماعات المتطرفة، وفي نفس الوقت لابد ألّا يحدث تصعيد للأزمة لأنه يعني مساعدة المتطرفين بشكل عام.

وفيما يخص محاربة الإرهاب بعد الحوادث التي شهدتها لندن مؤخرا، أوضح كاسن قائلا: “أعتقد أننا نواجه ونحارب نفس العدو في مانشستر ولندن ولابد أن نحارب بإستراتيجية شاملة وإجراءات أمنية قوية”.

ودعا السفير البريطاني إلى التركيز على السياق الواسع بشأن مكافحة الفكر الإرهابي والمتطرف، وأن تكون هناك إستراتيجية ذكية لمواجهة الصعوبات، موضحا: “سننجح في القضاء على الإرهابيين”.