 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 11:11 صباحاً
روابط سريعة
«هاآرتس»: نتنياهو متحمس لشن حرب على قطاع غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

«هاآرتس»: نتنياهو متحمس لشن حرب على قطاع غزة

2017-06-19 10:22:42
متابعات

كشفت صحيفة “هاآرتس” العبرية عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن حربا ضد قطاع غزة خلال الصيف الجاري، موضحة أن قوات الجيش الإسرائيلي باتت اليوم في حالة تأهب انتظارا لأوامر نتنياهو ببدء الحرب على القطاع.

و أكد الكاتب الإسرائيلي “روغل ألفر “، في صحيفة “هاآرتس العبرية أن تقديرات الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، “تشير إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح على “شفا الانفجار”، ومع ذلك “قرر الكابينت تقليص كمية الكهرباء لغزة، وبذلك فإنه يزيد من خطورة الوضع الإنساني”.

و قال إن نتنياهو، “متحمس” لخوض حرب جديدة مع قطاع غزة خلال الصيف القادم، لإعاقة التحقيقات التي تجرى معه في قضايا فساد متعددة، إضافة لأهداف أخرى.

ومن تلك الأهداف بحسب “هاآرتس” هي صد مبادرة السلام الراهنة التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن نتنياهو لا ينوي أو يرغب في تقديم شيء للفلسطينيين، وإشعال الحرب سيساعده في إلهاء ترامب الذي يفتقد للتركيز أساسا ويعزز من صعوبة التركيز في فرض السلام

وأضاف ألفر: “لا تتفاجئوا إذا اندلعت الحرب في الصيف، بل ستتفاجأون إذا لم تندلع”، مؤكدا أن نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في العديد من قضايا الفساد، “يبذل ما في وسعه لزيادة فرص اندلاع حرب جديدة مع قطاع غزة، وعندما تندلع ستكون أيديه ملطخة بالدماء”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3