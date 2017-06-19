كشفت صحيفة “هاآرتس” العبرية عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن حربا ضد قطاع غزة خلال الصيف الجاري، موضحة أن قوات الجيش الإسرائيلي باتت اليوم في حالة تأهب انتظارا لأوامر نتنياهو ببدء الحرب على القطاع.

و أكد الكاتب الإسرائيلي “روغل ألفر “، في صحيفة “هاآرتس العبرية أن تقديرات الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، “تشير إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح على “شفا الانفجار”، ومع ذلك “قرر الكابينت تقليص كمية الكهرباء لغزة، وبذلك فإنه يزيد من خطورة الوضع الإنساني”.

و قال إن نتنياهو، “متحمس” لخوض حرب جديدة مع قطاع غزة خلال الصيف القادم، لإعاقة التحقيقات التي تجرى معه في قضايا فساد متعددة، إضافة لأهداف أخرى.

ومن تلك الأهداف بحسب “هاآرتس” هي صد مبادرة السلام الراهنة التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن نتنياهو لا ينوي أو يرغب في تقديم شيء للفلسطينيين، وإشعال الحرب سيساعده في إلهاء ترامب الذي يفتقد للتركيز أساسا ويعزز من صعوبة التركيز في فرض السلام

وأضاف ألفر: “لا تتفاجئوا إذا اندلعت الحرب في الصيف، بل ستتفاجأون إذا لم تندلع”، مؤكدا أن نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في العديد من قضايا الفساد، “يبذل ما في وسعه لزيادة فرص اندلاع حرب جديدة مع قطاع غزة، وعندما تندلع ستكون أيديه ملطخة بالدماء”.