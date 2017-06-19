قامت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، بالتوغل في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع جرافات من نوع “D9” وثلاث دبابات انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق رفح، وتوغلت لـ150 مترًا في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة.

وقالت المصادر إن عملية التوغل تتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار في المنطقة.