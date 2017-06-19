قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الحكومية إن الأسطول البحري الصيني أجرى تدريبا عسكريا مع البحرية الروسية في سان بطرسبرج وكالينينجراد يوم “الأحد” في أول التدريبات المقررة هذا العام لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضافت الوكالة أن تدريب “البحر المشترك-2017” يأتي في أعقاب تدريبات أجريت العام الماضي ويسبق التدريب الذي سيجرى في يوليو تموز في بحر البلطيق وذلك الذي سيجرى في منتصف سبتمبر في بحري اليابان وبحر أوخوتسك.

وقالت الوكالة إن الأسطول الصيني الذي أبحر من إقليم هاينان في جنوب الصين تألف من المدمرة شانغشا والفرقاطة يونتشنغ وسفينة إمداد شامل وسفينة على متنها طائرات هليكوبتر وأفراد من مشاة البحرية.

وتتمتع الصين وروسيا بحق النقض في مجلس الأمن الدولي ولهما وجهات نظر متشابهة في العديد من القضايا الكبرى مثل الأزمة في سوريا وكثيرا ما تختلفان مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وأجرت الصين وروسيا من قبل تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي الذي تتنافس كل من الصين وبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام على حقوق فيه.

وقالت شينخوا إن موضوع تدريبات هذا العام هو “إنقاذ مشترك وحماية أنشطة اقتصادية بحرية مشتركة”.