ذكر موقع “38 نورث” المتخصص في شئون كوريا الشمالية اليوم الإثنين إن هناك إمكانية كبيرة لتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية في السر.

وأوردت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية جنوبية نقلا عن تقرير “نظرة عامة على البنية التحتية للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بكوريا الشمالية” الذي نشره الموقع ، أن كوريا الشمالية تواصل تطوير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بموجب فكرة “جوتشيه” الوطنية خلال الـ 40 سنة الماضية.

ويعتقد الموقع بأن كوريا الشمالية تمتلك الأسلحة النووية التي يمكن تشغيلها، أو امتلاكها في وقت قريب، وتقوم حاليا بأبحاث الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

وحققت كوريا الشمالية هذا المستوى للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية من خلال تطوير البنى التحتية المتنوعة لبحث وتطوير واختبار الأسلحة، وفقا لما قاله الموقع.

وأخفت كوريا الشمالية البنى التحتية للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ونشرتها في أرجاء البلاد باستغلال مرافق الدفاع الشرعية والبنية التحتية الصناعية المدنية.. وتوقع الموقع أن يواجه المجتمع الدولي تحديا كبيرا في حال تشغيل كوريا الشمالية لهذه الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.