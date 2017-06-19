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وزير الطاقة السعودى: أساسيات سوق النفط تتجه فى المسار الصحيح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح‎

وزير الطاقة السعودى: أساسيات سوق النفط تتجه فى المسار الصحيح

2017-06-19 10:19:11
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نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الاثنين، عن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، قوله إن العوامل الأساسية بالسوق تتجه فى المسار الصحيح لكن السوق بحاجة إلى الوقت لاستعادة التوازن.

وقال الفالح للصحيفة “فى اعتقادى أن أساسيات السوق تتجه فى المسار الصحيح غير أنه وبالنظر إلى الفائض الكبير فى المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية فإن أثر هذا التخفيض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق”.

وأضاف أن مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين تجاوز 100 % فى مايو أيار وأبريل ، وعبر الفالح عن أمله بأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه الطبيعى “الذى يستحقونه بصورة كاملة”.

وتابع “ليس من اللائق ممارسة ضغوط على ليبيا كى تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها”.

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