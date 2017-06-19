أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن التحقيقات الأولية لحادث الدهس بالقرب من مسجد فينسبري بارك بالعاصمة البريطانية لندن تشير إلى أن منفذ الهجوم يعمل منفردا.

وأعرب المتحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب ـ في مؤتمر صحفي بثته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الاثنين ـ عن شكره لكل الأشخاص الذين ساعدوا الشرطة في اعتقال هذا الشخص، مؤكدا أن حادث الدهس يشكل اعتداء على كل البريطانيين.

وأضاف أن قوات الشرطة تبذل قصارى جهدها لحماية أمن لندن ممن يسعى إلى تقسيمها، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة للتوصل إلى ملابسات الهجوم،ولفت إلى مشاركة أفضل المختصين من الشرطة البريطانية في التحقيقات، وأوضح أنه تم نشر المزيد من عناصر الشرطة في لندن من أجل ضمان سلامة كل البريطانيين خلال فترة شهر رمضان.