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"الجنايات" تقرر مصير الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ اليوم
شيماء الصباغ

"الجنايات" تقرر مصير الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ اليوم

2017-06-19 09:55:12

تصدر الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، حكمها على الضابط ياسين حاتم، فى إعادة محاكمته بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

كانت محكمة النقض، قبلت  الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبى، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

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