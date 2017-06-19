 Moheet on google
الإثنين 19 يونيو 2017 11:13 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو ..طريقة اختفاء سيارة برنامج رامز جلال
برنامج

بالفيديو ..طريقة اختفاء سيارة برنامج رامز جلال

2017-06-19 09:56:45
متابعات

طرحت الصفحة الرسمية لقناة “إم بي سي مصر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو قصيرا يشرح تفاصيل المكان الذي تختفي فيه سيارة برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة القناة.

وأوضح الفيديو بشكل تفصيلي خطوات اختفاء السيارة التي يستقلها الضيف وتخرج إلى الصحراء بعد انتهائه من لقائه مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث تنزل أولا في حفرة عميقة في الأرض، مجهزة من الداخل لحمل السيارة، ثم تغرق السيارة بعد ذلك في المياه، حيث إن الحفرة مغطاة بالرمال المتحركة.

برنامج

برنامج

برنامج

برنامج

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3