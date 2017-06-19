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وزيرة داخلية بريطانيا: قيادة مكافحة الإرهاب تحقق في حادث دهس المصلين
حادث دهس قرب مسجد شمال لندن

وزيرة داخلية بريطانيا: قيادة مكافحة الإرهاب تحقق في حادث دهس المصلين

2017-06-19 09:56:33
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إن قيادة مكافحة الإرهاب تحقق في حادث دهس عدد من المصلين بمسجد فينسبري بارك، أسفر الحادث الإرهابي عن استشهاد اثنين، وإصابة 12 آخرين.

فيما قد ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد مرتكبي الحادث، وهو يبلغ من العمر 48 عامًا.

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