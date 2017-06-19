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وزارة الوحدة تؤكد أن سول هي طرف معني مباشرة بالقضية النووية
علم كوريا الشمالية و الجنوبية

وزارة الوحدة تؤكد أن سول هي طرف معني مباشرة بالقضية النووية

2017-06-19 09:52:24
أ ش أ

أعربت وزارة الوحدة في سول اليوم الإثنين عن رفضها ادعاء كوريا الشمالية بأن القضية النووية قائمة بينها والولايات المتحدة فقط وأن كوريا الجنوبية ليست طرفا فيها، وذكرت الوزارة، أن كوريا الجنوبية هي طرف معني مباشرة بالقضية النووية لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن نائبة المتحدث باسم الوزارة لي يو جين، في بيان صحفي أجرته اليوم، إن الدول الست تشارك في المفاوضات السداسية بشأن الملف النووي الكوري الشمالي على ما يبدو، مؤكدة على أن القضية النووية ليست قضية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فقط،بل هي قضية دولية، ومن الواضح أن كوريا الجنوبية هي طرف معني بشكل مباشر، وأوضحت أن سول دعت بيونج يانج إلى تعليق الاستفزازات الصاروخية والنووية، وللمصالحة بين الكوريتين.

وذكر موقع “أوري مينزوك كيري” المتخصص في الدعاية للنظام الحاكم في كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم أن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية يجب مناقشتها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كطرف معني، ولا تتطلب تدخل كوريا الجنوبية فيها.

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