أكدت تقارير صحفية دخول نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات جديدة مع نجم هجوم فريق بوروسيا دورتموند الألماني “بيير إيميريك أوباميانج”، وذلك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

ويُعتبر أوباميانج واحداً من أفضل المهاجمين الهدافين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وحصل على جائزة هداف البوندسليجا هذا الموسم برصيد 31 هدفاً سجلهم في 31 مباراة كأساسي، فضلاً عن تسجيله 7 أهداف في 8 مباريات أوروبية.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن المدرب الألماني “يورجن كلوب” المدير الفنى لريدز يُريد بكل قوة الحصول على خدمات اللاعب الذي قام بتدريبه سابقاً عندما كان مدربًا لدورتموند، حيث يرى أنه مُناسب جداً للتألق في ملعب الأنفيلد.

يأتي ذلك بعدما بات الريدز قريبًا للغاية من الإعلان عن صفقة من العيار الثقيل، حيث اقترب النادي من الإعلان عن تعاقده مع نجم فريق روما الإيطالي “محمد صلاح”، ويُعتقد أن يُمكن لصلاح وأوباميانج تكوين خط هجوم قوي للفريق الأحمر.