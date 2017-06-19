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الفلبين تأمل في توقيع أول اتفاق لشراء الأسلحة الروسية قبل نهاية العام
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

الفلبين تأمل في توقيع أول اتفاق لشراء الأسلحة الروسية قبل نهاية العام

2017-06-19 09:48:31
أ ش أ

أعرب السفير الفلبيني لدى روسيا ، كارلوس سوريتا، عن أمل بلاده في توقيع أول اتفاقات لشراء الأسلحة الروسية قبل نهاية العام الجاري.

وقال سوريتا في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الاثنين : “يمكن توقيع بعض العقود لشراء الأسلحة الروسية قبل نهاية 2017، والأسلحة التي تهمنا حاليا ستكون مخصصة للحماية من الأخطار الداخلية وليس الخارجية”.

وفي تعليقه عن إمكانية بدء روسيا والفلبين تعاونا استراتيجيا في مجال الأمن، ذكر السفير أن هذه المسألة ليست واردة بعد على أجندة المفاوضات..ومع أن هناك من يؤمن بأن تعاونا كهذا يمكن أن يكون مفيدا للطرفين، لكن هذا الموضوع يتطلب المزيد من النقاش بالتزامن مع تطور علاقاتنا”.

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