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ترامب يندد بما يتعرض له من "اضطهاد"
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يندد بما يتعرض له من "اضطهاد"

2017-06-19 09:43:44
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دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن إدارته التي تحاصرها الأزمات، في سلسلة من التغريدات، منددا مرة أخرى بحملة “الاضطهاد” ضده.

وكتب ترامب على حسابه على تويتر “فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، ذات أداء جيد، رغم الإرباك (الناتج من) الاضطهاد”.

ويقضي ترامب أول عطلة نهاية أسبوع، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في جبال ولاية ميريلاند غرب البلاد.

وأضاف “وظائف عديدة جديدة، حماسة للأعمال الكبيرة”.

وتابع “بنى تحتية، نظام رعاية صحية، وتخفيض الضرائب، في الطريق”.

وأشار ترامب أيضا، إلى اختياره الناجح للقاضي المحافظ، نيل غورسيتش، في المحكمة العليا.

وتأتي تغريدات الأحد، بعدما أعلن ترامب غاضبًا الجمعة، أنه يخضع للتحقيق في ملف إقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الذي كان جهازه يحقق في شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

لكن مصدرًا في فريق ترامب القانوني قال، إن الرئيس يشير في تغريدته إلى تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان “من الليلة الأخرى” ولا يؤكد أنه يخضع للتحقيق.

وكانت واشنطن بوست، ضمن كثير من وسائل الإعلام التي نشرت أن ترامب نفسه، خاضع للتحقيق بتهمة عرقلة القضاء.

وثمة شكوك، في أن ترامب أقال كومي، لإبعاد مستشار الأمن القومي السابق المقرب من الرئيس، مايكل فلين، من دائرة التحقيق.

ونفى ترامب، أن يكون حاول التاثير على التحقيقات.

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