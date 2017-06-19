حزب ماكرون يؤمن الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية ضمن حزب الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون الأحد تأمينه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حاصدا وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56 في المئة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعدا والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعدا في حين توقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي بما بين عشرة و30 مقعدا.