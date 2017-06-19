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الدفاع الروسية : توقيع 4 اتفاقيات مع قادة "أحرار الشام" للانضمام لوقف القتال في سوريا
سوريا حلب تفجيرات

الدفاع الروسية : توقيع 4 اتفاقيات مع قادة "أحرار الشام" للانضمام لوقف القتال في سوريا

2017-06-19 09:53:08
ا ش ا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توقيع أربع اتفاقيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مع قادة “أحرار الشام”، حول الانضمام لوقف الأعمال القتالية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنه تم توقيع أربع اتفاقات مع قادة جماعة “أحرار الشام” ، الذين ينشطون في محافظة حلب، بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال القتالية .

وأضاف البيان أن عدد الجماعات المسلحة ،التي أعلنت التزامها باعتماد وتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، قد ارتفع إلى 223 . ولم يوضح بيان وزارة الدفاع الروسية مزيدا من التفاصيل حول الاتفاقيات الأربع التي وُقعت مع جماعة ” أحرار الشام “.

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