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نجل محمد أبو تريكة يسجل هدفا عالميا من صناعة والده
محمد أبوتريكة

نجل محمد أبو تريكة يسجل هدفا عالميا من صناعة والده

2017-06-19 09:30:23
وكالات

سجل أحمد نجل محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هدفا عالميا من صناعة والده في مباراة استعراضية خيرية أقيمت في دورة الروضان بالكويت.

ولعب الثنائي أحمد وسيف برفقة والدهما محمد أبو تريكه ، الذي صنع هدفا رائعا لابنه أحمد بتمريرة أمامية بينية خادعة لينفرد أحمد أبو تريكه بالمرمى ويراوغ الحارس ببراعة على طريقة والده ويسدد الكرة داخل الشباك.

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