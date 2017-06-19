«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي

نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...