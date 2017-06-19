ذكرت صحيفة “ديلى اكسبريس” ان نادى تشيلسى بطل الدورى الانجليزى يعتزم تقديم عرض جديد بقيمة 60 مليون جنيه إسترلينى لنادى يوفينتوس بطل الدورى الايطالى لاقناعه بالتخلى عن المدافع اليكس ساندرو فى الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة انه بعد أن رفض السيدة العجوز عرضا بقيمة 52 مليون استرلينى يبدو أن البلوز غير مستعدين للتخلى عن الصفقة مع إصرار المدير الفنى الايطالى انطونيو كونتى على ضم اللاعب.

ويسعى فريق تشيلسى لابرام صفقات من العيار الثقيل لتعزيز صفوفه من اجل العودة للمنافسة بقوة على لقب دورى الابطال الاوروبى العام المقبل بعد غيابه عن المشاركة فى البطولة فى الموسم المنتهى.

