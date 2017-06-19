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مبابي يريد الانتقال لريال مدريد
ريال مدريد

مبابي يريد الانتقال لريال مدريد

2017-06-19 09:24:46
أش أ

سلطت صحيفة”ماركا” الإسبانية الضوء حول مستقبل المهاجم الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي والمطلوب من قبل كبار الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويبدو أن رغبة مبابي صاحب الـ15 هدفا في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي تتمثل في ارتداء قميص ريال مدريد.
ووفقا للتقارير الصحفية فأن مبابي أبلغ موناكو برغبته الكبيرة في ارتداء قميص ريال مدريد فقط وذلك من خلاله قوله:”ريال مدريد ولا أحد آخر”.
وأضافت الصحيفة أن مبابي نقل رغبته إلى ديمتري ريبولوفيليف مالك النادي الخميس الماضي من خلال جلسة عشاء عقدت في مايوركا من أجل تحديد مصير اللاعب الشاب.
وحاول “باريس سان جيرمان” التوقيع مع مبابي كونه الوجهة المُفضلة لوالده الذي لديه تأثير في قرارات اللاعب لكن اللاعب يرغب بقوة في ارتداء قميص ريال مدريد لأسباب رياضية وهو ما سيدفع فلورنيتنو بيريز رئيس النادى الملكى للسعي لضم اللاعب في أسرع وقت ممكن ولن ينتظر لنهاية الصيف مثل وصول لاعبين آخرين كبيل والظاهرة رونالدو ولوكا مودريتش.

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